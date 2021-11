Jahn Regensburg hält sich weiter in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Am Samstag kann das Team von Trainer Mersad Selimbegovic zumindest vorübergehend an die Spitze des deutschen Unterhauses springen. Dazu muss gegen Aufsteiger Hansa Rostock, gegen den man zuletzt schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals (2:4 n.E.) unterlegen war, ein Sieg her (18.30 Uhr, Sky). "Dieses Spiel geht von null los", sagte Selimbegovic vor der Partie im Jahnstadion. Er rechnet mit einem "Spiel auf Augenhöhe". Aufsteiger Rostock sei ein unangenehmer Gegner.

