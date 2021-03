Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fürth, St. Pauli und Regensburg

Franken schaut nach Fürth. Schon zum 268. Mal treffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Die Vorzeichen vor dem ewig brisanten Franken-Derby könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Gastgeber Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs liegt, muss der Lokalrivale aus Nürnberg um den Klassenerhalt bangen.

Der FC St. Pauli will im Gastspiel beim VfL Osnabrück rasch in die Erfolgsspur zurückfinden. Denn nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage mussten die Kiezkicker am Montag mit dem 0:2 am Millerntor gegen den SC Paderborn nach längerer Zeit mal wieder einen Rückschlag verkraften. Mit einem Dreier bei den seit zehn Spielen sieglosen Osnabrückern würden die Hanseaten zudem einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Das dritte Spiel des Tages bestreiten die Würzburger Kickers und Jahn Regensburg.