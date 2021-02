Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Fürth gegen Würzburg und Karlsruhe gegen Regensburg

Das Aus im DFB-Pokal will die SpVgg Greuther Fürth im ungleichen Frankenduell der 2. Bundesliga schleunigst hinter sich lassen. "Die Priorität liegt auf der Liga", sagte Trainer Stefan Leitl nach dem "Bonusspiel" beim 0:2 in Bremen und vor der Heimpartie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Würzburger Kickers. "Wir wollen die Englische Woche positiv mit einem Sieg abschließen, um unter den ersten Fünf dabeizubleiben und uns festzubeißen."

Der 2021 noch ungeschlagene Karlsruher SC will seine Erfolgsserie auch gegen Jahn Regensburg fortsetzen. An den ersten sechs Spieltagen im neuen Jahr holten die Badener fünf Siege und ein Unentschieden. Mit einem Erfolg über die Regensburger, die im gesicherten Tabellenmittelfeld liegen, würden sie den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren.