Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Hannover 96 und Holstein Kiel

Der Hamburger SV will am Samstag (13 Uhr/Sky) in der 2. Bundesliga die sportliche Wende herbeiführen. Nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg sollen im Gastspiel bei Darmstadt 98 drei Zähler auf das Konto des auf Tabellenplatz vier abgerutschten Aufstiegsfavoriten kommen.

Holstein Kiel will in Regensburg seine Positivserie fortsetzen und vorn in der Tabelle bleiben. Vor dem Spiel ist das Team von Trainer Ole Werner seit fünf Partien ungeschlagen und eroberte am vergangenen zehnten Spieltag sogar die Tabellenspitze.