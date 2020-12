Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem Hamburger SV, Hannover 96 und Greuther Fürth

Der erfolgreich in die letzte Englische Woche des Fußball-Jahres gestartete Hamburger SV will seinen Aufwärtstrend in der 2. Bundesliga bestätigen. Drei Tage nach dem 2:1 bei Darmstadt 98 will das Team von Trainer Daniel Thioune am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SV Sandhausen seinen zweiten Sieg nacheinander einfahren und die Aufstiegschancen nähren. Hannover 96 trifft auf den VfL Bochum, der in den vergangenen vier Spielen neun Punkte geholt und in der Tabelle auf Rang drei liegt. "Wir treffen auf eine sehr erfahrene Zweitligamannschaft, teils auch sehr bundesligaerfahren", sagte 96-Trainer Kenan Kocak.

Anzeige