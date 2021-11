Hannovers Trainer Jan Zimmermann hat vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Paderborn die Angriffsschwäche seiner Mannschaft beklagt. "Wir schießen zu wenig Tore", sagte er vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky). Das sei der Punkt, der dem Tabellen-15. derzeit die größten Probleme bereite. Mit nur zehn Toren in 13 Spielen haben die 96er den zweitschlechtesten Wert der 2. Bundesliga. Am Freitagabend gegen die Ostwestfalen soll es endlich einige Tore mehr geben.

Zimmermann warnte vor der Angriffsstärke der Ostwestfalen: "Das ist eine Mannschaft, die offensiv sehr durchschlagskräftig ist, da wird uns einiges abverlangt werden." Paderborn spiele bisher «eine außerordentlich gute Saison». Der 96-Trainer lobte die SC-Stürmer Sven Michel und Felix Platte, die zusammen bereits 18 Mal in der Liga getroffen haben. Die Ostwestfalen gewannen zuletzt fünf ihrer sechs Auswärtsspiele. "Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber wir sind auch selbstbewusst, diese Serie zu brechen", sagte Zimmermann. Parallel tritt der 1. FC Nürnberg zudem bei Kellerkind Sandhausen an und könnte mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen.

2. Bundesliga im Konferenz-Liveticker am Freitag, 19.11.2021