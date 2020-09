Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Hannover 96, SV Darmstadt und Erzgebirge Aue

Der Karlsruher SC steht zum Auftakt der 2. Bundesliga am Samstag (13 Uhr) bei Hannover 96 gleich vor einer schweren Aufgabe. Gastgeber 96 peilt nach einer schwachen letzten Saison in dieser Spielzeit einmal mehr die Rückkehr in die Bundesliga an. Für den KSC könnte es nach einem äußerst schwierigen Jahr dagegen wieder nur um den Klassenverbleib gehen.