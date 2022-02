Der mögliche Sprung an die Tabellenspitze lässt Werder Bremens Trainer Ole Werner drei Monate vor dem Saisonende noch völlig kalt. "Das spielt für uns keine Rolle. Dafür ist es noch viel zu früh in der Saison", sagte der Werder-Coach am Mittwoch. Der Vormarsch auf Platz eins wäre aber der letzte Ausdruck dafür, dass Werder die 2. Bundesliga derzeit dominiert. Mit einem Sieg bei Hansa Rostock am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky), dem dann siebten Dreier in Serie, würden die Bremer den SV Darmstadt 98 zumindest zwischenzeitlich von ganz oben verdrängen – und endgültig in die Rolle des Topfavoriten auf den Aufstieg schlüpfen.

