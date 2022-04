Der HSV will mit einem Sieg gegen Paderborn den Aufstiegsendspurt einleiten. Auch Darmstadt 98 will gegen Holstein Kiel wieder Anschluss an die Spitze finden. Hannover 96 ist indes gegen Jahn Regensburg gefordert. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.