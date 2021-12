Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Nürnberg empfängt Kiel, Rostock gegen Ingolstadt, Paderborn in Sandhausen

Nach dem Sieg über Werder Bremen will Holstein Kiel in der 2. Bundesliga nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ist am vergangenen Wochenende von Abstiegsrelegationsrang auf Platz zwölf gesprungen. Mit einem Erfolg beim 1. FC Nürnberg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) würden die Schleswig-Holsteiner zum Tabellenmittelfeld aufschließen. Die Franken gehören in dieser Saison aber zu den stabilsten Teams, haben mit lediglich 15 Gegentreffern die beste Defensive. "Wir fahren mit einem guten Gefühl dahin. Die Leistung gegen Bremen hat gestimmt", sagte Rapp. Anzeige

Der SV Sandhausen peilt im Parallelspiel gegen den SC Paderborn indes den ersten Heimsieg an. Trainer Alois Schwartz fordert von seiner zu Hause noch sieglosen Mannschaft gegen den Aufstiegskandidaten Paderborn mehr Leidenschaft und mehr Galligkeit in der Defensive. "Wir haben in fast jedem Spiel unser Tor gemacht, aber wir kassieren zu viele Gegentreffer", sagte der 54-Jährige und benannte damit die größte Problemzone beim Tabellen-17. Hansa Rostock will gegen den FC Ingolstadt zeitgleich mit dem dritten Heimsieg die Distanz zu den Abstiegsrängen vergrößern. "Wir spielen zu Hause und wollen die Punkte hierbehalten", sagte Trainer Jens Härtel vor dem Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger. Zwei Spieltage vor Hinrundenschluss liegen die Rostocker auf dem elften Platz vier Punkte vor Relegationsrang 16, den derzeit Hannover 96 innehat.