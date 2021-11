Der FC Schalke 04 will nach zuletzt zwei Pflichtspielpleiten in Serie wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Zu Gast sind gut aufgelegte Darmstädter. Im Parallelspiel fordert der Tabellen-Vorletzte Erzgebirge Aue den 1. FC Heidenheim. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.