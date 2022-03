Der FC St. Pauli will am Freitagabend im Aufstiegsrennen vorlegen und mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim an die Zweitliga-Tabellenspitze ziehen. Außerdem spielt Erzgebirge Aue gegen den KSC. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.