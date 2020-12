Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SC Paderborn, Erzgebirge Aue und den Würzburger Kickers

Der 1. FC Nürnberg gerät im Tabellenkeller der 2. Bundesliga immer mehr unter Druck und will auswärts beim SC Paderborn mal wieder einen Erfolg bejubeln. Nach der Niederlage im Derby gegen Fürth droht der "Club" bei einer weiteren Enttäuschung an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in die Abstiegszone zurück zu rutschen.

Anzeige

Noch besorgniserregender ist die Tabellenlage bei den Würzburger Kickers, die als Schlusslicht den SV Sandhausen zum Kellerduell empfangen. Besonderen Reiz erhält das Match am Dallenberg durch die Personalkonstellation am Sonntagnachmittag: Mit Sandhausen kommt nämlich Chefcoach Michael Schiele zurück nach Würzburg, der als Aufstiegscoach Ende September von den Kickers rausgeworfen wurde. Als dritter bayerische Verein gastiert Jahn Regensburg bei Erzgebirge Aue. Mit einem Sieg können die Oberpfälzer von Trainer Mersad Selimbegovic ihren Platz im Tabellenmittelfeld der 2. Liga festigen.