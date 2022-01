Mit reichlich Personalproblemen reist der Karlsruher SC zu seinem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) beim SV Darmstadt 98. Insgesamt sieben Profis standen Trainer Christian Eichner vor dem Spiel nicht zur Verfügung. Eichner füllt die Bank daher mit einigen Talenten auf, die auch schon im Wintertrainingslager des badischen Zweitligisten in Spanien dabei waren. "Ich hätte absolut kein Problem, diese Jungs auch reinzuwerfen", sagte der Coach am Freitag. "Ich fand, dass gerade die Jungs, die bislang nicht zum Spielen gekommen sind, sich in dieser Woche wieder gut präsentiert haben."

