Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli möchte am Samstagabend (20.30 Uhr, Sky) gegen den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 den dritten Sieg in Serie erringen. Beide Mannschaften müssen das Spiel ohne Cheftrainer bestreiten. Timo Schultz vom FC St. Pauli befindet sich aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne. Auch Dimitrios Grammozis, der Trainer vom FC Schalke 04, kann im Millerntor-Stadion nicht dabei sein. Bei ihm liegt aufgrund unterschiedlicher Testergebnisse der Verdacht einer Infektion mit dem Virus vor. Er befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Anzeige

Das Duell der Kiezkicker gegen die Königsblauen darf noch vor großer Kulisse stattfinden: Gegen Schalke gelten auf St. Pauli noch die alten Vorgaben, nach denen mehr als 15.000 Zuschauer ins Stadion lassen. Laut Hamburger Innenbehörde werden die Beschränkungen erst in der nächsten Woche in die Eindämmungsverordnung der Hansestadt aufgenommen. Die Gastgeber könnten sich mit einem Sieg an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sechs Punkte vom Tabellen-Zweiten Darmstadt 98 absetzen.