Am liebsten geht der Hamburger SV auf Reisen. Das gilt zumindest in dieser Saison. Denn in der Fremde ist der Zweitligist erfolgreicher als zu Hause: auswärts drei Siege und elf Punkte, zu Hause einen Sieg und acht Zähler. Deshalb ist vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim Karlsruher SC der Optimismus groß. Trainer Tim Walter sieht die Ursachen für die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen aber nicht in einer unterschiedlichen Spielanlage. "Vielleicht haben wir auswärts sehr gute Plätze vorgefunden", meinte er.

