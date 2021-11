Holstein Kiel will runter vom Abstiegsrelegationsplatz. Der norddeutsche Zweitligist empfängt am Samstagabend (20.30 Uhr, Sport1 und Sky) Bundesliga-Absteiger Werder Bremen zum Topspiel. Nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim will Trainer Marcel Rapp seinen zweiten Saisonsieg einfahren. Der Nachfolger von Ole Werner bringt es bislang auf drei Unentschieden, einen Sieg und eine Niederlage. Außer den Langzeitverletzten fehlt beim Tabellen-16. nur Innenverteidiger Simon Lorenz wegen einer Fußprellung.

Die Gäste kommen am Samstag mit U19-Coach Christian Brand als Interimstrainer an die Förde. Der neue Cheftrainer soll erst in der kommenden Woche präsentiert werden. Pikant: Es soll sich wohl um Ex-Kiel-Trainer Ole Werner handeln. "Wir haben die Mannschaft bei Christian in sehr guten Händen. Da mache ich mir keine Sorgen", sagte Sportchef Frank Baumann über den ehemaligen Werder-Profi. Brand geht seinen Übergangsjob sehr selbstbewusst an. "Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich mache das schon ein paar Jahre", sagte der 49-Jährige, der im Profibereich bereits Jahn Regensburg und den FC Hansa Rostock trainierte.

Liveticker: Holstein Kiel gegen Werder Bremen am 27. November