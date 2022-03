Zehn Ligaspiele ohne Niederlage, Platz eins und keine Personalsorgen: Werder Bremen tritt mit breiter Brust beim 1. FC Heidenheim an. Nach neun Siegen in den zehn Partien unter Trainer Ole Werner wollen die Bremer auch aus Heidenheim etwas Zählbares mitnehmen und den nächsten Schritt in Richtung direkte Rückkehr in die Erste Liga machen. "Wir haben uns einen gewissen Respekt erarbeitet. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in die Hände klatscht, wenn Werder Bremen vorbeikommt", sagte Werner vor der Zweitligapartie in Heidenheim am Samstagabend (20.30 Uhr, Sport 1 und Sky).

