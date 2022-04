Zweitliga-Torjäger Philipp Hofmann zum VfL Bochum? KSC-Sportchef Kreuzer reagiert auf Gerüchte

Verliert der Karlsruher SC am Saisonende seinen aktuell besten Torjäger? Jüngst hatten mehrere Medien über einen Transfer von Philipp Hofmann zu Bundesliga -Aufsteiger VfL Bochum berichtet. Die WAZ sprach sogar von einem bereits unterzeichneten Vertrag, der dann greife, wenn Bochum den Klassenerhalt in der deutschen Beletage auch rechnerisch gesichert hat.

Hofmann, der mit 17 Treffern den geteilten zweiten Platz in der Zweitliga-Torjägerliste belegt, wäre am Ende der Spielzeit nach Vertragsablauf ablösefrei. Schon im Vorjahr hatten die Bochumer Interesse an ihm gezeigt, nahmen damals wegen der Ablösesumme aber Abstand von einer Verpflichtung. Hofmann wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet. Danach spielte er für den SC Paderborn, den FC Ingolstadt, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Brentford, die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig.