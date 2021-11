Richard, Donald, Walter und Co.: Die unbekannten Zweitnamen der Bundesliga-Stars

Und wer jetzt darüber nachdenkt, sein Kind mit Zweitnamen, getreu dem Vorbild des Vaters, "Phonzie" oder "Erling" zu nennen, der befindet sich - zumindest was den Zweitnamen betrifft - in einem elitären Kreis. Namen für Kinder basieren nicht selten auf denen eines Idols oder dem eines direkten Verwandten. Andere hingegen haben ihren Ursprung in einer direkten Bedeutung. "Armin" beispielsweise bedeutet "Beschützer, während "Richard" "mächtig und hart" heißt.