Aufbau oder Ausnutzung? Wie China für Olympia Xinjiang und Tibet als Wintersport-Zentren inszeniert

"Es gibt nichts zu verstecken", verkündete Tsering Dradul vergangenen September in chinesischen Zeitungen. "Mein Ziel sind die Spiele von Peking 2022." Und Ende Januar war die Sensation tatsächlich geschafft: Der 18-jährige Skilangläufer qualifizierte sich als erster Athlet aus Tibet für Olympische Winterspiele. Die Aufmerksamkeit der chinesischen Presse war ihm damit sicher.

Seinen historischen Status muss er sich allerdings teilen. Auch die Snowboarderin Yangjin Lhamo hat sich für Olympia qualifiziert. "Ich freue mich sehr", sagte das ebenfalls 18-jährige Multitalent jüngst gegenüber China Radio International. "Ich werde mich gut vorbereiten und im Wettbewerb mein Bestes geben, um Ruhm für mein Land zu erlangen.“ Doch für welches Land eigentlich? Im westchinesischen Tibet würden sich vermutlich nicht wenige Menschen mehr Freiheiten von Peking wünschen, vielleicht gar ein eigenes Land. Umfragen, wie viele Tibetanerinnen und Tibetaner die Unabhängigkeit wollen, sind aus China indes kaum zu erhalten.

Kurz nachdem Chinas Kommunistische Partei 1949 den chinesischen Bürgerkrieg gewonnen hatte, besetzte sie Tibet. Im Ausland gibt es seitdem zahlreiche tibetische Organisationen, die die Unabhängigkeit von China fordern. Das buddhistische Oberhaupt Dalai Lama, der 1959 ins indische Exil floh, fordert zumindest mehr Freiheiten. Heute kann die tibetische Bevölkerung weder ihre Führung frei wählen, noch wird die Ausübung von Religion und Kultur geschützt. Wiederholt endeten Aufstände blutig. Die NGO Freedom House sieht Tibet als das unfreieste Gebiet der Welt.



Tsering Dradul und Yangjin Lhamo aber sollen dieser Tage für ein Tibet stehen, das froh ist, zu China zu gehören. Tatsächlich haben sie ihre Olympiateilnahme der Regierung in Peking zu verdanken. Über Jahre hat diese kräftig in die Infrastruktur investiert. Chinesische Medien berichten nicht nur von einer neuen Generation von Wintersportlern, die hier herangewachsen sei, sondern auch von ausgezeichneten Verkäufen der Olympiamerchandiseartikel.

Und so ein Olympiaboom soll nicht nur Tibet erfasst haben. "Mit ihren bergigen Landschaften und langen Schneesaisons", schrieb die Nachrichtenagentur Xinhua im Herbst, "zeigen die zwei autonomen Regionen im Westen Chinas Potenziale als Hubs für den Wintersport." Neben Tibet wurde hier die nordwestchinesische, muslimisch geprägte Region Xinjiang beschrieben. Weltweit in die Schlagzeilen geriet die Gegend in den letzten Jahren, weil dort mehr als eine Million Menschen in sogenannte Umerziehungslager gebracht worden sind. Die US-Regierung wirft Chinas Regierung dort Genozid vor. In Peking wird dies dementiert.

"Xinjang ist eines der besten Skigebiete der Welt!", schwärmt dagegen der tibetische Skilangläufer Tsering Dradul. Und seit in Xinjiang neue Sportanlagen gebaut worden sind, berichten chinesische Medien immerzu von den Fortschritten, die in der ansonsten in vielerlei Hinsicht benachteiligten Gegend festzustellen sind. Der Ansturm uigurischer Jugendlicher auf den Wintersport soll groß sein. Gehören Tibet und Xinjiang also zu den Gewinnern von Olympia?

"Kein Stück", sagt Zumretay Arkin vom in München ansässigen Weltkongress der Uiguren, der sich für die Rechte uigurischer Menschen einsetzt und von einem von China unabhängigen Staat träumt. "Es ist völlig klar, dass all diese Projekte der chinesischen Regierung unternommen werden, um von der Unterdrückung der Uiguren abzulenken", so Arkin. "Ich glaube nicht, dass die Menschen davon besonders profitieren werden."