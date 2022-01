Zwischen Belastung und Selbstschutz: ESV Delitzsch vor Testspiel Nummer drei

Delitzsch. Das nennt man wohl standesgemäß: Die Landesklasse-Kicker des ESV Delitzsch haben am Sonnabend einen Test gegen Stadtligist TuS Leutzsch mit 4:1 (2:1) gewonnen. Wenige Tage nach dem ebenfalls schon vorzeigbaren 1:5 gegen Oberligist VfL Halle ordnete ESV-Trainer Rico Winkler die Gemengelage ein. „Man merkt, dass die Jungs während der Pause was gemacht haben, sonst kannst du gegen Halle nicht 90 Minuten durchstehen. Ich war mit der Leistung einverstanden und das hat sich am Wochenende so fortgesetzt.“

