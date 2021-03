Zwischen den Fronten von Flick und Salihamidzic: Darum kommt Alexander Nübel kaum zum Einsatz

Hansi Flick hatte die Nase voll! "Es ist so, dass ich dafür da bin, um Entscheidungen zu treffen, wer spielt, wer nicht spielt. Das ist meine Aufgabe, und da lasse ich mir auch nicht reinreden", sagte der Trainer des FC Bayern am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom am Mittwochabend (21 Uhr) mit Nachdruck. Aus einer einfachen Frage, ob Alexander Nübel im Tor stehen könnte, weil Manuel Neuer im Abschlusstraining aufgrund einer Erkältung nicht auf dem Feld stand, ist eine Grundsatz-Diskussion entbrannt. Anzeige

Wer hat das Sagen beim FC Bayern? Ist es Trainer Flick - oder doch Sportvorstand Hasan Salihamidzic? Immer wieder gab es intern zuletzt wohl Diskussionen über sportliche Themen, auf die die beiden Alpha-Tiere unterschiedliche Sichtweisen haben. So berichtet zum Beispiel die Sport Bild am Mittwoch, dass es in den vergangenen Wochen sogar richtig gekracht haben soll. Flick sagte vergangene Woche, dass dies in Beziehungen dazugehören würde. Doch der Streit schwelt schon länger beim Rekordmeister - und Nübel ist wohl einer der Gründe dafür. Der Ersatzkeeper ist zwischen die Fronten geraten.

Wie Nübel geht es aber auch anderen Spielern des FC Bayern. Die vorrangig von Salihamidzic forcierten Einkäufe von Marc Roca, Bouna Sarr, Douglas Costa und Eric Maxim Choupo-Moting fristen ein Reservisten-Dasein. Einzig Leroy Sané spielt eine nicht unerhebliche Rolle unter Flick. Dieser macht immer wieder deutlich: Nur wer Leistung bringt, spielt auch. Zudem setzt er auf seine Säulen im Team - und dazu gehört in erster Linie Torhüter Neuer, der selbst vor der Saison ankündigte, nicht freiwillig auf Spiele verzichten zu wollen.

Hat Nübel eine Einsatz-Klausel im Vertrag? Dabei kam der 24-Jährige im Sommer mit großen Ambitionen vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Er wolle Nachfolger von Nationalkeeper Neuer werden, ließ er damals verlauten. Er wolle sich in dessen Schatten weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen. Dem Vernehmen nach garantierte ihm Salihamidzic deshalb sogar feste Einsatzzeiten in München. Nach einem Dreivierteljahr in München steht aber bisher fest: die bekommt Nübel nicht. Gerade einmal zwei Partien bestritt er bisher für den FC Bayern. Ob der ehemalige U21-Nationaltorhüter gegen Lazio zum Einsatz kommt, ist auch offen. Flick sagte am Dienstag, dass er trotz des 4:1-Hinspiel-Erfolgs auf Neuer hoffen würde.



Dabei wäre die Chance nun durchaus gegeben, Nübel Einsatzzeit zu verschaffen. Zehn Spiele pro Saison soll er sich bei seinem Wechsel sogar vertraglich zusichern lassen haben. Angesprochen darauf wurde Flick am Dienstag ungehalten. "Ich kenne keine Klauseln, die Spieler in ihren Verträgen haben, ich kenne die Verträge der Spieler nicht", sagte er. Es dürfte aber auf der Hand liegen, dass Salihamidzic seinen Trainer schon lange auf diesen Umstand hingewiesen haben dürfte. Schließlich hatte er diesen Kontrakt ausgehandelt, was ihn nun in Bedrängnis bringt.