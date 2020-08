Zwischen den Welten: Hemmingens Joe Khambor blickt mit 26 Jahren auf eine bewegte Karriere zurück

Beim Landesligaauftakt am 6. September wird Joe Khambor gegen die Pattenser Marco Hansmann, Darius Marotzke und Simon Hinske spielen – alles bekannte Namen in der Fußballszene Hannovers. Doch den Neuzugang vom SC Hemmingen-Westerfeld wird das nicht sonderlich beeindrucken, denn er hat schon mit Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und Mesut Özil in einem Kabinentrakt gestanden. Der Glamour des Profifußballs hat aber auch seine Schattenseiten – Khambor kann davon eine Geschichte erzählen. In Thailand geboren und aufgewachsen, kam er 2000 nach Hannover, wo sich sein fußballerisches Talent schnell zeigen sollte. Über die Jugendabteilungen des SC Langenhagen, TSV Havelse und von Hannover 96 führte Khambors Weg 2010 in die Jugendakademie von Leicester City. „Der damalige Präsident war Thailänder und eröffnete mir diese Chance, das war mein Glück“, sagt der heute 26-Jährige. Die Rede ist von Klubchef Vichai Srivaddhanaprabha, der 2018 bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Training mit einer Premier-League-Mannschaft Im Sommer 2011 durfte Khambor eine Woche lang mit der Premier-League-Mannschaft trainieren, die von Sven-Göran Eriksson gecoacht wurde. Die Jugendspieler, die sich dort am besten präsentierten, sollten bei einem Testspiel gegen Real Madrid zum Kader gehören. „Ein Tag vor dem Spiel sah ich das Trikot mit meinem Namen in der Kabine, das war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt der Mittelfeldspieler. Am Morgen der Partie wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass er nicht zu den Auserwählten gehört. Die großen Namen der Königlichen, zu denen damals auch Sami Khedira oder Kaká gehörten, hautnah erlebt zu haben, das werde er nie vergessen, sagt Khambor.

Ein Foto mit dem Idol: Joe Khambor (rechts) und Sergio Ramos im Kabinentrakt. © privat

"Ich bereue nichts im Leben" Sportlich brachte ihn das Jahr auf der Insel aber nicht weiter. „Ich habe das gemacht, was ein junger Spieler niemals tun sollte: Komplett alleine im Ausland ohne Familie und Freunde“, sagt er. Noch als Teenager habe Khambor zu viel Geld verdient, „in der Woche mehr als meine Eltern im ganzen Monat“. Er lernte falsche Freunde kennen, vernachlässigte die Schule. Partys und Alkohol waren zu der Zeit interessanter. „Jeffrey Schlupp, der jetzt bei Crystal Palace spielt, war mein WG-Partner im Internat. Er hat es in das Profiteam geschafft, mein Vertrag wurde aufgelöst“, sagt Khambor. „Ich bereue nichts im Leben, im Gegenteil. Mich macht es stolz, weiterhin Kontakte zu den Jungs zu haben. Ich bin kein Freund davon, im Nachhinein zu sagen, das oder das hätte ich besser machen können, denn es ist, wie es ist“, sagt der Deutsch-Thailänder, der beide Staatsangehörigkeiten besitzt.

Aus Leicester nach Egestorf Den Verlockungen musste er entfliehen – und landete in Egestorf. Von seinem Bekannten Babacar N’Diaye, Bundesliga-Stürmer von 96, erfuhr er, dass der 1. FC Germania etwas aufbauen wollte in Richtung Ober- und auch Regionalliga. Die Deisterstädter ermöglichten ihm eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann, die er nach drei Jahren abschloss. Weniger gut lief es für ihn fußballerisch in Egestorf – Khambor sollte der Sprung in die von Jan Zimmermann trainierte Erstvertretung nicht gelingen. Mittlerweile hatte sein Geburtsland längst Wind von dem Talent in Europa bekommen. „Ich war der erste Spieler aus dem Ausland, der in die Jugendnationalmannschaft berufen wurde“, sagt er. Als Bryan Robson Nationaltrainer war, spielte Khambor in der U19 der Asiaten. Danach verpflichtete der thailändische Verband Winfried Schäfer als Coach für die Auswahlteams. „Das war mein Vorteil, da ich mit ihm einen deutschen Ansprechpartner hatte“, sagt Khambor. Einen Platz in der Nationalmannschaft sollte er aber nur erhalten, wenn er auch als Spieler im Land gemeldet ist. Doch das Talent entschied sich dagegen. „Zu der Zeit war das keine Option für mich. Ich war 18, 19 Jahre alt, steckte mitten in der Ausbildung in Hannover“, sagt er. „Ich wollte nicht alles aufgegeben, um diesen Schritt zu gehen.“

Das Abenteuer Profifußball in Asien nahm er nach den Stationen OSV Hannover, SF Ricklingen und TSV Stelingen erst zu einem späteren Moment seiner Karriere in Angriff. Der frühere 96-Spieler Björn Lindemann lockte ihn in die 1. Liga zu Nakhonratchasima FC. „Am 31. Juli 2016 beendete ich meine Ausbildung, am 1. August unterschrieb ich meinen Profivertrag in Thailand.“ Dort sollte aber nach den Exzessen in England das nächste große Negativerlebnis im bezahlten Fußball auf ihn warten. Nach einer Leihe zu Khon Kaen United zog er sich in der Saisonvorbereitung einen schweren Zehenbruch zu. Es folgte eine Operation, doch der Verein zahlte Khambor seit der Verletzung kein Gehalt mehr. Erst anderthalb Jahre später sollte er die Nachzahlungen inklusive der OP-Kosten erhalten. „Dass war mein zweiter Nackenschlag, mit dem ich nicht klargekommen bin. Ich merkte, dass es mit dem Profifußball und mir nicht richtig klappen sollte, und ich begrub den Traum“, sagt Khambor.