Zwischen Derbysieg und Pleiten vor Gericht: Die 96-Tops und Flops im Jahr 2020

Abwehrlichtblick: Wenn die erste Garde spielen kann, gibt 96 hinten ein homogenes Bild ab, besonders Timo Hübers ist wichtig. Der 24-Jährige war zwar in diesem Jahr auch der erste Fußballprofi mit Corona, danach lief es aber (fast) perfekt. Er bringt Qualität und Herzblut mit, führte „seinen“ Klub in dieser Saison zum ersten Mal als Kapitän aufs Feld. Hübers ist der neue Abwehrchef und ein guter Typ, der Leistung bringt. Das gilt auch für seinen Abwehrkollegen Niklas Hult. Der 30 Jahre alte Schwede ist Transferüberraschung Nummer eins, kam ablösefrei aus Griechenland zu 96. Er liefert verlässlich ab auf der linken Abwehrseite, hat auch offensive Qualität. Plötzlich ist auch Marcel Franke wieder verlässlicher Stabilisator, hat sich zurückgekämpft in der Rangliste von Kenan Kocak und in die Startelf.

Die Flops

Die „Königstransfers“: Patrick Twumasi kam als teuerster Neuer für 800 000 Euro, Simon Falette als erstligaerfahrener Profi mit Vorschusslorbeeren aus Frankfurt, der Slowene Jaka Bijol als Toptalent per Leihe von ZSKA Moskau. Den hohen Erwartungen werden sie nicht gerecht. Twumasi war erst nicht fit, dann nicht gefährlich und ließ sich hängen. Falette brachte zu wenig Stabilität in die Abwehrzentrale und hat den Startelfplatz schon wieder an Marcel Franke verloren. Und für Bijol scheint die Rolle als Nachfolger des Abräumerjuwels Waldemar Anton meist eine Nummer zu groß. Statt neuer 96-Stars sind die drei bisher leider eher Transferflops.

96* vor Gericht*: Die Besuche beim Arbeitsgericht Hannover hätte der Klub sich sparen sollen. Die Quote: zwei große Verfahren, zwei klare Pleiten für 96. Mitte Januar ging es zunächst gegen den damals kaltgestellten Kaderplaner Gerhard Zuber. Dessen Vertrag wurde im Zuge der Verhandlung kurzerhand für unbefristet erklärt. Kurios: Tags darauf wurde er zum Sportdirektor ernannt, als Nachfolger des freigestellten Jan Schlaudraff. Den einstigen Europahelden traf 96 vor gut einem Monat wieder, ebenfalls vorm Arbeitsgericht, und scheiterte krachend. Das Gericht kassierte die fristlose Entlassung und hob auch für Schlaudraff die Befristung des Vertrages auf. 96 muss zudem 180 000 Euro Gehalt nachzahlen. Um den nun unbefristeten Vertrag (Monatsgehalt: 25 000 Euro) aufzulösen, wird der Klub eine Abfindung in Millionenhöhe zahlen müssen.

Auswärtsspiele: Saisonübergreifend waren es in der Fremde sieben Niederlagen in Serie – vom 30. Mai (1:3 in Sandhausen) bis zum 22. November (1:2 in Würzburg). Auf das etwas überraschende Ende des Negativlaufs, ein 1:0 in Hamburg, folgte wieder eine Pleite in Heidenheim. Bei 96 will zwar keiner etwas von einer Auswärtskrise wissen, doch die Ergebnisse stehen für sich.