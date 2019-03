Zwischen #GABFAF und DFB-Team: So lief die erste SPORTBUZZER Network Night

Rund 150 geladene Gäste haben sich am Dienstagabend bei der ersten SPORTBUZZER Network Night auf das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Serbien eingestimmt. "Der Auftakt unserer Veranstaltungsreihe war ein voller Erfolg", bilanzierte Marco Fenske, Chefredakteur des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und SPORT BUZZER-Geschäftsführer, zum Abschluss des Events im Wolfsburger Szenelokal "Taparazzi".

Im Mittelpunkt der Gespräche stand am Vorabend des Auftritts der neuformierten DFB-Elf aber nicht allein das erste Länderspiel in der Volkswagen Arena. Auch das vom SPORTBUZZER in der vergangenen Woche ins Leben gerufene Gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs, kurz #GABFAF, rückte immer wieder in den Fokus. Weltmeister Pierre Littbarski lobte die Initiative im Rahmen einer Talkrunde: "Ich finde es genial, dass sich Menschen für den Amateurfußball einsetzen. Dort liegt vieles im Argen." Fenske ergänzte: "Es freut mich sehr, dass wir mit dem Amateurfußball-Projekt #GABFAF auf viele offene Ohren gestoßen sind und großes Interesse wecken konnten."