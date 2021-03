Zwischen Start und Abbruch: Hannovers Footballteams müssen sich gedulden

Darüber informierte der niedersächsische Verband die Vereine in einer Videokonferenz. Eine wirkliche Antwort gibt es noch nicht. Der Verband will auf Zeit spielen und das Infektionsgeschehen weiter beobachten. „Die Saison soll starten. Nur wann, kann keiner sagen“, so Inna Lempert, Vorsitzende der Arminia Spartans (3. Liga).

Eilantrag der Spartans wurde zugestimmt

Einen groben Zeitplan gibt es: Bis zum 1. Juli soll die Vorbereitung auf die Saison spätestens beginnen. Dann sollen die Teams sechs bis acht Wochen intensiv trainieren. Ab September könnte es dann eine verkürzte Saison geben.

Das Bestreben des Verbands, die Spielzeit durchzuziehen, lobt Lempert. Doch sie hätte sich eine andere Reaktion gewünscht: „Ich hätte lieber eine klare Positionierung gehabt. So ist es für die Organisation ganz schwierig.“ Immerhin: Dem Eilantrag der Spartans für eine Verlängerung der Passbeantragung bis zum 30. April statt bis zum 31. März wurde zugestimmt. „So haben alle niedersächsischen Vereine nun mehr Zeit, um die Lizenzvoraussetzungen zu erfüllen“, erklärt Lempert.

"Solange der Inzidenzwert in der Region nicht deutlich unter 100 liegt, ist an Training nicht zu denken"

Ihr Team hat die Vorsitzende seit Monaten kaum oder nur per Video gesehen. Einen ersten Start in ein Training soll es nach Ostern geben. Lempert: „Wir wollen unseren Platz vierteln und in jedem Bereich zwei Spieler ohne Kontakt trainieren lassen.“ Fußballvereine in der Region trainieren bereits seit Wochen nach dieser Praxis.

Für die Hannover Grizzlies aus der 4. Liga kommt dies noch nicht infrage. Der Sportliche Leiter Erik Wickinger hat zwar ein neues Hygienekonzept entwickelt und würde auch gern nach Ostern wieder beginnen, doch er glaubt nicht an eine Umsetzung. „Solange der Inzidenzwert in der Region nicht deutlich unter 100 liegt, ist an Training nicht zu denken“, so Wickinger.

Stampeders "planen aktuell nichts"

Stattdessen treffen sich vereinzelt Zweierteams zum gemeinsamen Training unter Einhaltung der Vorschriften. Wickinger: „Diese Teams verändern sich nach Möglichkeit auch nicht. Mehr geht gerade einfach nicht.“ Auch für den Fünftligisten Hannover Stampeders ist an Einheiten auf dem Platz noch nicht zu denken. „Wir planen aktuell nichts“, so Präsident Hans-Ulrich Hillegeist. Auch ein Training mit vorherigen Selbsttests spielt aus finanziellen Gründen keine Rolle für die Teams.