Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Das war RB Leipzigs Jahr 2021

Leipzig. Qualifiziert für die K.o.-Runde der Champions League, Titelkandidat im DFB-Pokal und in der Bundesliga, das große europäische Trainer-Talent noch für zwei Jahre vertraglich gebunden: Für RB Leipzig startete das in diesen Tagen zu Ende gehende Jahr verheißungsvoll wie selten. Doch die positiven Vorzeichen verkehrten sich schnell in eine unschöne Richtung. Es begann mit Dominik Szoboszlai, der im Januar starten sollte, de facto aber derart verletzt aus Salzburg an den Cottaweg kam, dass er die komplette Rückrunde ausfiel.

