Zwischenbilanz der Tour de France: Vorsichtige Normalität trotz Corona-Pandemie 

Die Tour rollt wieder. Innerhalb des rollenden Zirkus fallen inzwischen auch mehr die Parallelen zu den früheren Jahren auf als die Unterschiede. Gut, die Maskenpflicht besteht weiter. Sie wurde zwischenzeitlich sogar verschärft. Wegen der steigenden Infektionszahlen in Frankreich muss jetzt auch am Arbeitsplatz im Pressezentrum die Maske aufbehalten werden. Aber schnell wird das Neue zum Gewöhnlichen. Und das Altbekannte dringt in den Vordergrund.

Die Tour de France rüttelt sich ein. Immer mehr Zuschauer trauen sich gegen Ende der ersten Rennwoche trotz Pandemie an die Strecke. Das löst Begeisterung bei den Radprofis aus. „In manchen Ortschaften waren es Menschenmassen. Corona war kurz vergessen“, sagte Maximilian Schachmann vom deutschen Team Bora hansgrohe dem SPORT BUZZER – und verzog dabei seine Schutzmaske so sehr, dass man das fröhliche Lachen darunter zumindest erahnen konnte. Der Berliner schränkte jedoch sogleich ein: „Natürlich war Corona nicht ganz vergessen. Denn wenn man in die Gesichter der Menschen guckt, sieht man halt keine Nase und keinen Mund mehr. Es war dennoch ein schönes Gefühl.“

Die gelbe Radfahrerfigur des Großsponsors führt wie gewohnt die Werbekarawane an. Am Straßenrand sieht man Didi Senft, den Tour-Teufel und Edelfan, seine Bocksprünge vollführen wie seit Jahrzehnten schon. Der Berliner profitiert sogar von den Pandemiebeschränkungen. „Es sind jetzt viel weniger Leute da. Ich kann jetzt wieder zehn Kilometer vor dem Ziel stehen“, sagte er. In früheren Jahren fand er aufgrund der Massen keinen Stellplatz mehr am letzten Berg.

Ein Geisterrennen ist diese Tour in Zeiten der Pandemie also nicht. Ein verändertes Erscheinungsbild gibt die 107. Auflage der Frankreich-Rundfahrt dennoch ab. Die Strecke ist viel weniger in gelb getaucht als in früheren Jahren. Die vielen Werbemittel, die die Veranstalter den Etappenorten zur Verfügung stellten, fehlen. Nur wenige Schaufenster sind im Tour-Stil dekoriert. Auch all die Rennfahrerskulpturen aus Heuballen, die mit Blumen geschmückten Traktoren und Kräne sind weniger geworden.

Im Peloton schleift sich ebenfalls der Alltag ein. Relevanter als das Reden über die Maskenpflicht werden Details wie die langen Transfers. In den vergangenen Tagen hatte das deutsche Team Bora hansgrohe mehrfach drei oder vier Stunden Fahrt zwischen Hotel und Strecke. „In unserem Teambus ist das kein Problem. Da lege ich mich hin und kann ganz gut entspannen“, meinte Kapitän Emanuel Buchmann.