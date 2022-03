Bestätigt: Zwölf weitere Corona-Fälle bei Fortuna Düsseldorf – Mannschaftstraining abgesagt

Fortuna Düsseldorf muss mitten in den Vorbereitungen auf das anstehende Zweitliga-Spiel am Samstag gegen den SC Paderborn einen weiteren Rückschlag verkraften. Wie der Klub mitteilte, ergab eine PCR-Testreihe am Mittwoch zwölf weitere positive Corona-Tests im Lizenzspielerbereich (Spieler, Trainer, Staff). Die betroffenen Akteure befinden sich laut Vereinsangaben in häuslicher Isolation. Das für Mittwoch angesetzte Mannschaftstraining wurde abgesagt. Anzeige

"Die Corona-Welle hat uns leider trotz aller Maßnahmen voll erwischt. Wir hoffen für alle auf einen milden Verlauf und gute Genesung. Mit den zur Verfügung stehenden Spielern werden wir morgen Nachmittag trainieren", wird Sportdirektor Christian Weber in der Klub-Mitteilung zitiert. Vor der geplanten Trainingseinheit am Donnerstag stehe zudem eine weitere PCR-Testreihe an.

Bei Fortuna Düsseldorf hatte es bereits am Montag drei Corona-Fälle gegeben. Trainer Daniel Thioune, Stürmer Robert Bozenik und Athletiktrainer Andreas Gross hatten sich nach ihren positiven Befunden in Quarantäne begeben. In Marcel Sobottka und Dennis Gorka sind mindestens zwei weitere Profis betroffen. Bereits das Vormittagstraining war am Mittwoch abgesagt worden. Am vergangenen Sonntag hatte die Fortuna gegen den FC Ingolstadt mit 3:0 gewonnen. Seit Thioune den Trainerposten im Februar übernommen hatte, holten die Rheinländer in vier Spielen zehn Punkte. In der Tabelle liegt Düsseldorf auf dem 13. Platz.

