Zwölfter Sieg in Folge: FC Liverpool schlägt auch West Ham und erhöht Druck auf ManCity

Diese Serie wird langsam unheimlich: Der FC Liverpool ist offenbar nicht mehr zu schlagen. Am Samstagabend gewann die Mannschaft des deutschen Star-Trainers Jürgen Klopp dank eines Treffers von Stürmer Sadio Mané (27. Minute) mit 1:0 (1:0) das Premier-League-Topspiel gegen West Ham United an der Anfield Road. Es war der wettbewerbsübergreifend zwölfte Sieg in Folge der Klopp-Elf, die mit dem umkämpften Heimsieg mächtig Druck auf Spitzenreiter Manchester City ausübt.

Liverpool, das am vergangenen Wochenende den Ligapokal nach Marathon-Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea gewann, liegt in der Tabelle nun drei Zähler hinter ManCity, das mit einem Sieg im Manchester-Derby gegen den Lokalrivalen United am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) den ursprünglichen Sechs-Zähler-Vorsprung (bei einem Spiel mehr) aber wiederherstellen kann.