Zypern statt Bundesliga: Alexander Zorniger wird Trainer von Apollon Limassol

Leipzig. Alexander Zorniger wird neuer Trainer bei Apollon Limassol . Der 53 Jahre alte ehemalige Trainer von RB Leipzig unterschrieb am Mittwoch beim dreimaligen Meister Zyperns (zuletzt 2006), wie der Verein offiziell bekanntgab. Apollon wurde in der aktuellen Saison Vizemeister und qualifizierte sich für die Conference League, wo in der kommenden Saison auch der 1. FC Union Berlin antritt.

Zorniger setzt „deutsche“ Trainer-Tradition fort

Vom 3. Juli 2012 bis 11. Februar 2015 war Alexander Zorniger Cheftrainer bei RB Leipzig – es ist bis heute die längste Amtszeit eines Trainers bei RB. Mit Leipzig stieg er 2013 in die 3. Liga und 2014 in die 2. Bundesliga auf. Am 11. Februar 2015 trat er vorzeitig zurück. In der Saison 2015/2016 übernahm Zorniger den VfB Stuttgart, wurde nach nur zehn gewonnenen Punkten aus 13 Bundesligaspielen am 24. November 2015 entlassen.