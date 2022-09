In der Saison 2022/23 läuft die 31. Spielzeit der UEFA Champions League an, dem wichtigsten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs. In Deutschland auch bekannt als "Königsklasse", läuft der UEFA Wettbewerb seit der Saison 1992/1993 unter seinem jetzigen Namen. Zuvor wurde das Turnier in den Jahren 1955 bis 1992 als Europapokal der Landesmeister ausgetragen.

Die TV-Rechte der UEFA Champions League in der Saison 2022/2023 teilen sich die Anbieter Amazon Prime Video und DAZN. DAZN [Anzeige] überträgt in den Play-offs und in der Gruppenphase sowie den KO-Spielen alle Mittwochs- und bis auf eine Partie pro Woche alle Dienstagsspiele als Einzelspiele und in der Konferenz. Dazu haben sie die Rechte am UEFA-Supercup. Prime Video [Anzeige] überträgt jeweils Dienstags das Topspiel. Das Finale wird vom ZDF im Free-TV übertragen.

Der Titelverteidiger und Rekordmeister Real Madrid gewann in der Vorsaison seinen 14. Meistertitel. Es folgt AC Mailand mit 7 Titeln, der deutsche Vertreter FC Bayern München teilt sich bei sechs Titelgewinnen mit Liverpool den dritten Platz.

Die Champions League gliedert sich in die zwei Wettbewerbsphasen Gruppenphase und Endrunde. In der Gruppenphase treten 32 Teams in acht Gruppen gegeneinander an. Mit je vier Vereinen pro Gruppe wird die Platzierung wie im regulären Ligabetrieb in Hin- und Rückrunde ausgespielt. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde und die Drittplatzierten für das Sechzehntelfinale der Europa League. In der Endrunde treten insgesamt 16 Mannschaften im K.O.-System gegeneinander an. Von Achtel- bis Halbfinale werden die Finalteilnehmer in Hin- und Rückspielen ermittelt.

26 Mannschaften waren schon vor Saisonbeginn für die Gruppenphase gesetzt: Die Meister der zehn besten europäischen Ligen, die Zweitplatzierten der sechs besten Ligen und die Dritt- und Viertplatzierten der vier besten Spielklassen. In der letzten UEFA-Fünfjahreswertung gehörten England, Spanien, Italien und Deutschland zu diesen führenden Nationen. Zwei letzte Plätze bleiben den Champions League- und Europa League-Titelverteidigern vorbehalten. Die restlichen sechs Plätze spielten qualifizierte Teams untereinander über Meister- und Ligaweg in drei Qualifikationsrunden und den Play-Offs aus.

Nachdem die Austragung in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie in andere Stadien verlegt wurde, findet das diesjährige Endspiel im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt. Mit 75.145 Sitzplätzen ist das Stadion zurzeit das größte der Türkei und das achtgrößte in Europa. Das größte Stadion des Wettbewerb gehört mit 99.354 Plätzen zum FC Barcelona.