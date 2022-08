In der Spielzeit 2022/23 wird der DFB-Pokal zum 80. Mal ausgetragen. Bei diesem Fußball-Pokalwettbewerb handelt es sich um Deutschlands zweitwichtigstes nationales Vereinsfußballevent, bei dem 64 Vereine in 63 Spielen im K.O.-System gegeneinander antreten. Neben jeweils 18 Klubs aus der ersten und zweiten Bundesliga und vier aus der dritten Liga waren in der laufenden Saison 14 Regionalliga- und fünf Oberligateams startberechtigt.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals liegen vollständig bei Sky, bzw. WOW [Anzeige] für alle Einzelspiele sowie die Konferenz.

Titelverteidiger ist erstmals der Bundesligist RB Leipzig. Den Titel des Rekordsiegers trägt der FC Bayern München mit insgesamt 20 Pokalsiegen. Darauf folgen mit einigem Abstand Werder Bremen und Schalke 04 mit jeweils sechs und fünf Titeln. Der Sieger des DFB-Pokalfinals erhält neben dem Pokal auch einen direkten Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/2024

Mit 79 Spielen hält Mirko Votava derzeit den Rekord für absolvierte DFB-Pokal-Spiele. Thomas Müller ist mit 60 gespielten Partien (vor Beginn dieser Saison) der Rekordhalter der aktiven Teilnehmer. Rekordtorschütze des Wettbewerbs ist Gerd Müller mit 78 Treffern.

Der Wettbewerb ist in zwei Phasen aufgeteilt: Erste und zweite Hauptrunde und Achtelfinale bis Finale. Der Modus ist das K.O.-System, bei dem nur der Gewinner einer Partie in die nächste Runde vorrücken darf.

Das Finale wird auch in dieser Saison traditionsgemäß im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Seit 1985 wird das Endspiel dort abgehalten. Mit 74.475 Zuschauern Fassungsvermögen handelt es sich bei dem Stadion um das drittgrößte Deutschlands. Bei den vorausgehenden Spielen erhalten die niederklassigen Vereine ab der Regionalliga stets das Heimrecht. Das kleinste Stadion des Wettbewerbs ist somit das Vöhlinstadion des FV Illtertissen mit insgesamt 3000 Plätzen, 600 davon Sitzplätze.