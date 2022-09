In der Saison 2022/23 läuft die 52. Auflage der UEFA Europa League, dem zweitwichtigsten europäischen Pokalwettbewerb nach der Champions League. Zuvor als UEFA-Cup bekannt, wurde dieser in der Saison 1999/2000 mit dem aufgegebenen Europapokal der Pokalsieger zusammengelegt und ist seit 2009 unter seinem jetzigen Namen bekannt.

Die TV-Rechte für die EUFA Europa League liegen für die Saison 2022/2023 bei RTL im linearen Fernsehen, bzw. bei RTL+ für alle, die die Spiele streamen. Für RTL+ [Anzeige] wird ein Account benötigt. Den RTL+ Season Pass [Anzeige] kannst du zwischen dem 15.08. - 15.09.2022 für 29,90 € statt 49,90 € (40% Rabatt) kaufen.

Titelverteidiger Eintracht Frankfurt konnte letzte Saison seinen zweiten Triumph sichern, Rekordmeister ist jedoch der FC Sevilla mit insgesamt sechs Pokalsiegen. Beide setzten sich im Wettbewerb bestehend aus 32 Mannschaften durch. Dieses Jahr geht erstmals ein Startplatz an den Sieger der neu gegründeten UEFA Conference League.

In drei Wettbewerbsphasen wird der Sieger der Europa League ermittelt: Qualifikationsrunde, Play-Offs und die Endrunde, welche aus fünf K.O.-Spielen besteht. Neben den Pokalsiegern bzw. Nachrückern der Top Fußballverbände, werden die restlichen zehn Startplätze über Qualifikationsrunden und Play-Offs vergeben. Die Verlierer der 2. Qualifikationsrunde der Champions League und die Pokalsieger bzw. Nachrücker der Fußballverbände von Rang 16 und 17 sind ebenfalls gesetzt. Diese Ränge werden durch die UEFA-Fünfjahresbewertung beschlossen.

Der Sieger der Europa League erhält neben einem Startplatz in der nächsten Champions-League-Saison auch noch die Möglichkeit, mit dem Champions-League-Sieger derselben Saison um den UEFA Supercup zu spielen.

Das diesjährige Endspiel wird in Budapest in Ungarn ausgerichtet. In der Puskás Arena sollte ursprünglich schon das Finale der Saison 2021/2022 ausgerichtet werden, welches jedoch aufgrund der Corona-Pandemie im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla stattfinden musste. Der Finalort gehört mit 67.155 Plätzen Kapazität zu den Top 20 größten Fußballstadien Europas.